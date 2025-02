A previsão do tempo para este domingo (23) em Aracaju é de céu claro a parcialmente nublado com chuva isolada. Os ventos são fracos a moderados com rajadas ocasionais.

A meteorologia prevê ainda que os termômetros devem oscilar entre 25 °C e 31 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60% à tarde.