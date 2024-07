PRF RESGATA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ESCONDIDAS EM CIMA DO ESTEPE DE UM CAMINHÃO, NA BR-101

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou duas crianças que estavam em situação de vulnerabilidade na BR-101, no município de Rio Real/BA, área de circunscrição da PRF/SE. O caso foi registrado na madrugada dessa segunda-feira, 15.

As crianças de 8 e 9 anos foram encontradas escondidas em cima do estepe de um caminhão, que estava estacionado em um posto de combustíveis localizado no km 7 da BR-101.

Segundo informações do segurança do posto, as crianças estavam sozinhas e disseram que vieram da cidade de Itabaianinha/SE, com o objetivo de ir à praia.

A equipe PRF acolheu os menores na UOP do município e entrou em contato com o Conselho Tutelar de Cristinápolis/SE, que assumiu a responsabilidade das crianças. Elas foram alimentadas e, posteriormente, encaminhadas de volta para Itabaianinha por conselheiros tutelares.

Fonte: PRF-SE