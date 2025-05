Primeira edição da Feirinha CTC movimenta o bairro Jardins e celebra a cultura

A primeira edição da Feirinha CTC – Coletivo Territorial Cultural, realizada neste sábado, 10, na Praça Zilda Arns, no bairro Jardins, foi um verdadeiro sucesso de criatividade, convivência e valorização da produção local. Com apoio da Prefeitura de Aracaju, o evento encantou o público ao reunir expositores com produtos autorais, atrações culturais e um ambiente acolhedor que fortalece a economia criativa e a identidade sergipana.

Das 16h às 22h, moradores e visitantes prestigiaram os estandes e aproveitaram a variedade de produtos, da gastronomia artesanal à moda, decoração, arte e bem-estar. A atmosfera foi marcada pela leveza, diversidade e acolhimento, numa tarde que celebrou os talentos locais.

Entre os visitantes, a servidora pública Auxiliadora Santos destacou a importância da feira para o bairro e a economia local. “Estou achando maravilhosa essa ferinha, porque movimenta o bairro. Se cada bairro tivesse uma feirinha dessa, seria muito bom, tanto para a população quanto para os comerciantes. Ajuda nas vendas, gera um dinheiro extra. Eu parabenizo a iniciativa e espero que continue”, comentou.

A aposentada Josefa Cruz também fez questão de elogiar a proposta do evento. “Eu acho essa iniciativa muito interessante, tanto para a valorização do comércio local quanto da nossa cultura. Espero que isso vá mais para frente, que a gente consiga valorizar mais nossos comerciantes e, automaticamente, usufruir da nossa cultura”, ressaltou.

A feirinha também contou com a participação de Stella Ferreira, uma jovem empreendedora de apenas 12 anos, que começou a confeccionar pulseirinhas artesanais aos 8 anos. Tudo começou após participar de uma oficina na escola, e desde então ela não parou mais. Com o apoio dos pais, que sempre incentivaram sua criatividade, Stella vem se dedicando cada vez mais às criações. Com um sorriso, ela disse: “Eu amo criar e espero ser uma grande empreendedora”.

Idealizada pelo Coletivo Territorial Cultural (CTC), a feira terá edições mensais. A proposta é seguir promovendo encontros entre arte, cultura, empreendedorismo e comunidade.

O representante do coletivo, Tiago Junot, destacou o espírito colaborativo da iniciativa. “Esse projeto nasceu das comunidades de artesãos e da agricultura familiar, com o desejo de oferecer alimentos saudáveis, cultura e diversidade para as pessoas. A ideia é ocupar as praças com alegria, trazer a família de volta aos espaços públicos e seguir levando o coletivo a outros bairros de Aracaju e quem sabe até ao interior”, afirmou.

A Feirinha CTC chega para ficar e se tornar parte do calendário cultural da cidade. Para o diretor de Espaços Públicos da Emsurb, Bertulino Menezes, ações como essa ajudam a transformar o espaço urbano em lugar de encontros e boas experiências. “Trazer alegria para as praças é dar vida à cidade. E isso só é possível quando cultura, povo e gestão caminham juntos”, resumiu.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, também destacou o papel da gestão no apoio à iniciativa: “A Prefeitura não é a realizadora, mas a apoiadora de sonhadores. Estamos aqui para dar suporte, devolver as praças às famílias e mostrar que a sociedade pode esperar o melhor da gente”, afirmou.

A próxima edição da feira já tem data marcada: será no dia 7 de junho, novamente na Praça Zilda Arns, prometendo ainda mais atrações e oportunidades para a comunidade.

Ascom/Emsurb