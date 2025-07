Primeira edição do Arrasta Fé tem início nesta sexta-feira, dia , na Orla

Após 30 dias de Arraiá do Povo, a arena de shows da Orla da Atalaia, em Aracaju, será palco para momentos de fé e devoção. Nesta sexta-feira, 4, tem início a primeira edição do Arrasta Fé, evento promovido pelo Governo de Sergipe dedicado à música religiosa nas mais diferentes vertentes. A programação segue até o domingo, 6, reunindo nomes das religiões evangélica, católica e de matriz africana.

O horário dos shows foi adiantado, a pedido de líderes religiosos parceiros do evento. Desta forma, nesta sexta-feira, 4, as apresentações têm início às 18h, e, no sábado, 5, e no domingo, 6, às 17h.

No primeiro dia do evento, subirão ao Palco Rogério Laressa Abreu, Aline Barros, Som e Louvor e Renovart. No Palco 360º, que será mantido durante o Arrasta Fé, se apresentará o cantor Eli Campos, nos intervalos entre as bandas.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Confira a programação completa do Arrasta Fé:

Dia 4 (sexta-feira)

Arrasta Fé

18h – Laressa Abreu

20h – Aline Barros

22h – Som e Louvor

0h – Renovart

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Eli Campos

Dia 5 (sábado)

17h – William Sanfona

19h – Ana Clara Rocha

21h – Pe. Alessandro Campos

23h – Diácono Rômulo

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Marcos Simões

Dia 6 (domingo)

Arrasta Fé

17h – Descidão dos Quilombolas

19h – Mariene de Castro

21h – Nany Lessa

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Afro Maria Tambô