1ª franquia do Bob’s comemora 40 anos e franqueado segue com planos de expansão

Investidor do Espírito Santo, estado que iniciou a expansão da rede por meio do franchising, tem 16 lojas e a meta é crescer 30% em até cinco anos

Inaugurada há 40 anos na capital do Espírito Santo, a primeira franquia do Bob’s segue com suas operações lucrativas e com planos de expansão. Após quatro décadas, passando por diferentes momentos da sociedade e da economia, o primeiro franqueado da rede no Brasil, Walter de Sá Cavalcante Junior, pretende investir em mais pontos de venda da marca, com foco em lojas de rua.

Walter sempre foi apaixonado por hambúrguer e nos anos 1980 viu a chance de firmar parceria com a marca Bob’s que já trilhava sua jornada desde 1952. O empresário, desde sempre, já vislumbrava no Bob’s um potencial, e assim que a marca iniciou o modelo de franquias, não perdeu a oportunidade e foi o primeiro a “bater na porta”. Com isso, nasce a primeira franquia do Bob’s, loja 100% brasileira, em Vitória, no Espírito Santo. Desde o começo, o objetivo foi expandir a marca pela região metropolitana, que engloba as cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Com sede de inovação, rapidamente, o Bob’s expandiu pelo estado, variando os modelos de negócio entre lojas de shopping e quiosques, e revolucionando o setor de alimentação no Brasil.

Atualmente, o executivo possui lojas de rua, sendo 1 drive thru, lojas de shopping e quiosques, que pertencem ao Grupo Sá Cavalcante, e que possui um papel significativo no desenvolvimento econômico do estado do Espírito Santo.

As unidades do Bob’s são administradas por Marcelo Crespo, CEO da Sá Cavalcante Comestíveis (divisão de alimentos do grupo), cargo que ocupa há 11 anos. Sua chegada teve como meta central a aceleração da rentabilidade dos negócios.

“As nossas lojas do Bob’s sempre foram rentáveis, mas hoje vivemos o nosso melhor momento”, destaca Crespo. Segundo ele, parte dessa lucratividade vem da reforma das unidades para o modelo Bob’s Conecta, projeto desenvolvido pela franqueadora para aproximar os consumidores da marca por meio de experiências no ponto de venda, com características urbanas e industriais em sua arquitetura.

Crespo comenta que a mudança aumentou as vendas. “Esse tipo de resultado nos traz muita empolgação. Entendemos que seguir as propostas da marca dá retorno e isso nos mantêm competitivos há 40 anos”, explica. Até 2026, todas as lojas da Grande Vitória serão atualizadas para o modelo Bob’s Conecta.

Para Crespo, a chave do sucesso está no relacionamento transparente e sólido entre as partes. “Em momentos difíceis, como a pandemia, o Bob’s foi um grande parceiro para ajudar os empresários a manterem as lojas abertas. Essas ações mostram o quanto eles são uma marca diferenciada, que está atenta às necessidades de seus franqueados”, diz Crespo.

Em menos de cinco anos, a empresa quer aumentar a presença do Bob’s nas ruas. Atualmente, são 120 colaboradores, com casos de pessoas que estão há mais de 30 anos na rede. “Há uma oportunidade para estar em bairros que a concorrência ainda não chegou. Quando encontramos pessoas que querem crescer junto, o processo é leve, construímos carreiras e relações”. O executivo diz estar aberto para novos modelos de negócios, como unidades em postos de combustível.

Antonio Detsi, diretor geral do Bob’s, comenta que a primeira franquia se mantém ativa e lucrativa até hoje devido a dedicação, a escuta ativa, a tradição e a capacidade de inovação da franqueadora e do franqueado. Ele pontua também, que a marca estimula os franqueados da rede com programas de sucessão, para que os filhos já assumam o negócio da família.

Entre os grandes campeões de vendas no cardápio da rede no Espírito Santo estão os sanduíches Big Bob e Double Cheese, e o Milk Shake Crocante. Além da qualidade do cardápio, Crespo diz que o segredo para manter uma franquia rentável ao longo de 40 anos é: “não tenha medo da concorrência e seja uma pessoa apaixonada pela marca”.

Atualmente, são 280 franqueados do Bob’s em todo o Brasil, com média de quatro pontos de venda por investidor. Para 2024, a rede planeja inaugurar 120 unidades, gerando aproximadamente 1.500 empregos diretos.

Fonte e foto assessoria