PRIMEIRA NOITE DO ARRAIÁ DO POVO 2025 EM ARACAJU TRAZ OS SHOWS DE CALCINHA PRETA E ZÉ VAQUEIRO, NA ORLA

O Governo do Estado inicia, nesta sexta-feira, 30, a programação do Arraiá do Povo 2025 e da Vila do Forró, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. A abertura da Vila será às 17h, enquanto os shows no Palco Rogério têm início às 19h. Com a participação de grandes artistas e diversas atrações, a festa já movimenta a economia do estado e são aguardadas milhares de pessoas para curtir os 60 dias de festejos que reafirmam Sergipe como o ‘País do Forró’.

Na primeira noite de shows, o cantor sergipano Pedro Lua sobe ao palco principal a partir das 19h, seguido por Zé Vaqueiro, às 21h. A banda Calcinha Preta, uma das mais aguardadas este ano, comanda a noite a partir das 23h, e a banda Fogo na Saia encerra o primeiro dos 30 dias do Arraiá do Povo, com o início do show previsto para 1h. Os intervalos de cada apresentação ficarão por conta da banda Zé Tramela, no Palco 360º, novidade deste ano no arraiá.

O evento deste ano tem algumas novidades na estrutura, como a ampliação da arena de shows e maior volume de entradas. Com temática de xilogravura, o palco para os shows conta com extensão de 46 metros, além do Palco 360º e a House Mix. Há, ainda, a Casa de Taipa e o espaço Sabor Sergipanidade erguidos na Vila do Forró. Na programação musical, todas as terças-feiras estarão reservadas para as atrações do arrocha e, nas noites de quinta-feira, só haverá atrações com mulheres vocalistas no palco principal, embalando o projeto ‘Elas no Comando’.

O Arraiá do Povo está dividido entre a arena de shows, onde se apresentam as atrações musicais sergipanas e nacionais, e a Vila do Forró, espaço mais intimista, com a proposta de receber as famílias, com uma temática bem regionalizada. Para o espaço da Vila do Forró estão programadas apresentações artísticas no Coreto da Eneva, no Barracão da Sergipe e, ainda, no Teatro, outra novidade para a edição deste ano.

Na primeira noite da Vila do Forró 2025, dia 30, se apresenta no coreto o Trio Cacimba Nova, às 17h30. Já no Barracão, às 19h, se apresenta Rodriguinho do Forró, seguido pela Quadrilha Século XX, às 20h30, e Virgínia Fontes, às 21h30. No Teatro, as apresentações ficam por conta do Grupo de Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros, com o espetáculo ‘Juninho e sua turma no São João seguro’, às 18h30; e do Grupo RC Produções, com a peça ‘Boi de Barra Fragmentos’, às 20h30.

Ao todo, Arraiá e Vila contam com o total de 701 atrações, sendo 90% (635) de artistas locais, além de grandes nomes nacionais que irão abrilhantar a festa.

Sergipe é o ‘País do Forró’

Os festejos na arena de shows começam nesta sexta-feira, 30, e seguem até 29 de junho. Após o encerramento na arena, a programação segue na Vila do Forró até 27 de julho, totalizando 60 dias de festa. Durante esse período, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Igor Matias