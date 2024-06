Primeira noite do Arraiá do Povo leva multidão à Orla da Atalaia com grandes artistas, em Aracaju

Junho chegou e com ele teve início o Arraiá do Povo 2024. O evento realizado pelo Governo de Sergipe teve sua primeira noite neste sábado, 1º, com grandes atrações locais e nacionais na Orla da Atalaia. A Praça de Eventos ficou lotada para assistir Pedro Lua, Fogo na Saia, Calcinha Preta e João Gomes, e nem mesmo a chuva que caiu durante boa parte da noite foi capaz de esfriar a animação dos sergipanos e turistas.

Este ano, foi montada uma estrutura ainda maior que a de 2023, com melhorias pensadas para atender melhor ao público presente na área dos shows. O resultado foi uma noite de conforto, segurança e acessibilidade. Tudo isso somado ao forró e seus diversos estilos, com milhares de pessoas e muita animação.

A noite foi aberta com o sergipano Pedro Lua. Filho do cantor Rogério, ele não escondeu a emoção em abrir o Arraiá do Povo no palco que leva o nome de seu pai. “Ao longo da minha vida venho sendo preparado, por ser filho de Rogério, a pessoa que criou a lógica do ‘país do forró’. Isso me dá muito orgulho. Sergipe se transforma de fato, com muita força, potência e intensidade. A responsabilidade se converte em música, forró e festa”, afirmou.

Em seguida subiu ao palco a banda Fogo na Saia, com o casal Xande Melo e Nanda Kaprity. Os sergipanos exaltaram o evento e a oportunidade de se apresentarem logo no primeiro dia. “O São João do Governo do Estado está na Orla mais bonita do Brasil. A responsabilidade é grande, mas estamos muito felizes e realizados”, disse Xande. “Ficamos agradecidos pela bênção de estar mais uma vez começando o ciclo junino. Vamos fazer forró, porque Sergipe é o país do forró”, comemorou Nanda.

Terceira atração da noite, a banda Calcinha Preta agitou a multidão. Com um repertório repleto de grandes clássicos, o grupo sergipano formado por Daniel Diau, Silvânia Aquino, Ohara Ravick e Bell Oliver fez o público cantar até o início da madrugada. “Estamos muito felizes com esse grande evento, em casa, sendo uma banda genuinamente sergipana. Começamos com o pé direito os 60 dias de festa aqui no nosso estado”, disse a cantora Silvânia Aquino.

A última atração mostrou porque era uma das mais aguardadas. Um dos principais nomes do cenário nacional, João Gomes trouxe seus maiores sucessos ao palco, acompanhado por uma legião de fãs. “Que benção, começar o São João aqui é começar com o pé direito. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E ainda mais cantando no mesmo dia da Calcinha Preta, que é emblemática na nossa vida. Vamos entregar o nosso coração ali”, pontuou o cantor pernambucano.

Público empolgado

A Praça de Eventos ficou lotada com um público em êxtase, que encarou a chuva e curtiu todos os artistas do primeiro dia de Arraiá do Povo. É o caso de Thárcio Vieira, que elogiou a programação dos shows. “Já estou pronto e preparado para o São João. Vai faltar dinheiro para poder vir todos os dias, porque a programação é maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui no Arraiá do Povo, e se puder eu venho todos os dias”, exclamou.

Já o casal Robson José e Rita Maria curtiu o Arraiá do Povo pela primeira vez. “Achei a organização do evento muito bonita mesmo. A segurança aqui no evento está ótima. A festa está começando”, disse Robson. “É minha primeira vez aqui, e está incrível. Mesmo debaixo de chuva, vale a pena vir curtir”, complementou Rita.

E não apenas os grandes nomes nacionais atraem o público, mas também os artistas locais que elevam o nome do estado. Jucélia Brasil fez questão de exaltar os nomes de Sergipe, em especial Pedro Lua. “A gente precisa realmente valorizar os artistas da terra, como o Pedro Lua, filho de Rogério e um excelente artista. Isso é muito bom para o nosso estado e para a comunidade”, ressaltou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza