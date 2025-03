PRIMEIRA PACIENTE DA 2ª FASE DO OPERA SERGIPE REALIZA CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE E RECEBE VISITA DO GOVERNADOR

A segunda fase do Opera Sergipe já começou a transformar vidas. A fonoaudióloga Alzira Letícia da Silva Cruz, de 39 anos, moradora do bairro 18 do Forte, zona Norte de Aracaju, foi a primeira paciente desta nova etapa do programa a realizar um procedimento cirúrgico. Na última terça-feira, 18, ela passou pela cirurgia de endometriose, pelo Opera Mulher e, dois dias depois, nesta quinta-feira, 20, recebeu a visita do governador Fábio Mitidieri, que fez questão de acompanhá-la antes e depois do procedimento.

A atenção do governador reflete o compromisso do Estado em garantir acesso a cirurgias eletivas para a população, reduzindo filas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Para Alzira, essa experiência foi marcada por um misto de surpresa e emoção. Ela declarou que não esperava que, em menos de 15 dias após ter ido ao lançamento do Opera Mulher, já estivesse no hospital para realizar sua cirurgia de endometriose. Alzira sofria com dores há anos sem saber a causa e, somente em dezembro de 2024, finalmente recebeu o diagnóstico.

Após o procedimento, a paciente reforçou sua confiança no programa e na equipe médica que a atendeu. “Sempre acreditei no SUS e no Opera Sergipe. O atendimento foi excelente, as profissionais me trataram muito bem, fui operada por um dos melhores especialistas. Só tenho a agradecer ao governo e à toda a equipe. Agora, é focar na recuperação para aproveitar essa nova fase da minha vida”, conta.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a cirurgia de Alzira representa um marco para o programa e pode servir de esperança para muitas mulheres que enfrentam a endometriose. “Essa é a primeira paciente a ser operada para endometriose na segunda fase do programa, por isso fizemos questão de acompanhá-la antes e depois da cirurgia. O procedimento dela será uma referência e uma esperança para centenas de mulheres que sofrem com a doença e, agora, podem ter acesso ao tratamento. O prazo para essas cirurgias é de até 60 dias, mas, no caso dela, aconteceu em apenas duas semanas. E não estamos falando apenas de endometriose. O Opera Sergipe, nesta nova fase, inclui procedimentos como cirurgia bariátrica, mamoplastia redutora e vários outros que vão transformar vidas de sergipanos e sergipanas. Que a história de Alzira possa inspirar muitas outras pessoas a mudar de vida por meio da saúde”, destaca.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, também destacou o avanço do programa e a ampliação das cirurgias nesta fase. “Neste sábado, já teremos as primeiras cirurgias bariátricas. Além disso, as cirurgias urológicas já começaram, mostrando que o Opera Sergipe está a todo vapor, trazendo mais saúde e qualidade de vida para a população”, afirma.

Sobre a segunda fase do Opera Sergipe

Desde sua criação, em 2023, o Opera Sergipe já realizou mais de 23 mil cirurgias eletivas, proporcionando atendimento humanizado e qualificado à população. Com um investimento de mais de R$ 40 milhões, a segunda fase do programa contempla novos procedimentos de alta complexidade, ampliando ainda mais o acesso dos sergipanos às cirurgias.

Além das 15 cirurgias de média complexidade já ofertadas na primeira etapa, agora o programa conta com 19 novos procedimentos, totalizando 34 tipos de cirurgias. Entre os novos procedimentos estão: cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora e reconstrutiva, polimastia, remoção de cálculos renais, além de cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, como reconstrução ligamentar do joelho e reparo de rotura do manguito rotador.

Outra novidade desta etapa é o Opera Mulher, que fortalece o atendimento a demandas específicas da saúde feminina, garantindo que mais mulheres tenham acesso a procedimentos essenciais para sua qualidade de vida. A cirurgia de endometriose faz parte do rol de 19 novos procedimentos de alta complexidade da fase 2 do Opera Sergipe e também do Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), com cirurgias eletivas focadas em demandas essenciais à saúde feminina.

Como acessar o Opera Sergipe

O acesso ao programa ocorre por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais credenciados. Após avaliação clínica e triagem, o paciente é encaminhado, via regulação, ao serviço ambulatorial especializado. Além disso, a adesão também pode ocorrer por meio dos hospitais credenciados.

Hospitais credenciados

Os procedimentos do Opera Sergipe são realizados em unidades de referência no estado, entre elas:

Aracaju: Hospital e Maternidade Santa Isabel, Hospital de Cirurgia e Hospital do Coração Rede Primavera

Estância: Hospital Amparo de Maria

Lagarto: Hospital Nossa Senhora da Conceição

São Cristóvão: Hospital Nosso Senhor dos Passos

Foto: Arthur Soares