Primeira prova do ‘Simula Enem’ acontece neste sábado, 14

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Programa Pré-Universitário (Preuni), realiza neste sábado, 14, a primeira prova do ‘Simula Enem’, a maior revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio do estado. O simulado serve para testar os conhecimentos daqueles que farão o Enem no mês de novembro, e será aplicado nas próprias escolas. Ele terá como público-alvo os alunos do 3º ano do Ensino Médio de quaisquer modalidades, e os treineiros que cursam o 2º ano do Ensino Médio.

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agendado para os dias 3 e 10 de novembro, a preparação dos estudantes dos Terceirões do Ensino Médio da rede pública estadual e dos matriculados no programa Pré-Universitário (Preuni) entra em uma fase final. Desde o início do ano letivo, alunos do 3º ano do Ensino Médio vêm sendo preparados intensamente por seus professores, que têm priorizado os temas mais recorrentes no Enem e aplicado simulados regulares. O principal objetivo é desenvolver as competências e habilidades alinhadas com a matriz de referência do exame.

Neste sábado, a prova a ser realizada abordará as áreas de conhecimento de Linguagens e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Redação. A abertura dos portões acontece às 7h e o fechamento ocorre às 7h30. A aplicação das provas será iniciada às 8h, com o término definido para as 13h30. Os locais de prova de cada aluno são as escolas nas quais eles estão matriculados.

A coordenadora do Programa Pré-Universitário da Seduc, Gisele Pádua, ressaltou a importância do ‘Simula Enem’ e falou sobre a atenção e o cuidado que os alunos devem ter ao fazer a prova. “O ‘Simula’ é a parte mais importante da preparação para o Enem, pois dá aos alunos a oportunidade de responder a uma prova similar à do Enem, com questões inéditas elaboradas pelos professores articuladores. É importante que eles avaliem seu conhecimento por meio do teste, da resolução das questões e do desenvolvimento da redação”, diz ela.

Foto: Ascom Seduc