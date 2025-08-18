Sob a liderança do vereador Isac Silveira, a primeira reunião da CPI do Natal Iluminado ocorrerá nesta terça-feira (19/08), às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Os integrantes dessa Comissão são os vereadores Isac Silveira, como presidente, Breno Garibalde, como relator, e os membros Miltinho Dantas, Elber Batalha e Vinicius Porto.

A CPI apura possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos, especificamente da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), em Aracaju. O requerimento questiona o uso dos recursos da COSIP para financiar o projeto “Natal Iluminado 2024”, em desacordo com a legislação que restringe a aplicação desses valores à manutenção e à expansão da iluminação pública. O contrato em questão, no valor de R$ 10.028.782,58, é três vezes maior que o gasto registrado no ano anterior.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro