PRIMEIRA SEMANA DE INTERCAMBISTAS DO ‘SERGIPE NO MUNDO’ É MARCADA POR INTENSA IMERSÃO CULTURAL

A segunda turma do programa ‘Sergipe no Mundo’, composta por 19 estudantes sergipanos, iniciou as aulas em Boston, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá, vivenciando experiências imersivas que prometem transformar suas trajetórias acadêmicas e pessoais. O embarque dos estudantes da rede pública estadual aconteceu no último dia 15 de novembro.

Em Vancouver, os intercambistas começaram as atividades na International Language Academy of Canada (ILAC) com um teste de nivelamento, que definiu as turmas conforme o nível de proficiência em inglês. Durante a primeira semana, os estudantes tiveram contato direto com a diversidade cultural, característica marcante da cidade.

“Na escola em que estamos, há estudantes do mundo todo. Está sendo uma experiência muito importante para mim. É muito legal conhecer pessoas e culturas diferentes”, destacou Clayton, um dos intercambistas.

Já em Boston, os estudantes iniciaram as aulas e também aproveitaram os momentos livres para explorar pontos turísticos e históricos da cidade. A convivência com famílias anfitriãs e o uso constante do inglês têm proporcionado um aprendizado intenso e dinâmico.

“Eu nunca imaginei que estaria aqui convivendo com uma família norte-americana e falando inglês o dia todo. A cultura daqui é incrível, e eu aprendo muitas coisas, seja na escola ou no meu dia a dia”, compartilhou Letícia Oliveira, estudante intercambista.

O embarque dos alunos da turma do programa ‘Sergipe no Mundo’, no Aeroporto Internacional de Aracaju, contou com a presença de familiares, professores e diretores de escolas. Ao todo, são 50 jovens intercambistas que tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência única de um intercâmbio internacional, ofertado pelo Governo de Sergipe.

Sergipe no Mundo

O programa de internacionalização da educação básica da rede estadual de Educação leva cem estudantes por ano para intercâmbios educacionais. Neste semestre, foram 50 estudantes no total. O Sergipe no Mundo contempla alunos do ensino médio da rede pública estadual entre 14 e 17 anos de idade, com média superior a 7,0, para uma oportunidade de vivências e experiências de imersão, socialização de cultura e cidadania global.

Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em uma escola local, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde irão se hospedar. Eles receberam um auxílio financeiro antes do embarque no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado, na ordem de R$ 4.335.000,00.

Foto: Arquivo escolar