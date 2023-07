Primeira Triagem Nacional da Escoliose do Adolescente acontece nesta sexta-feira

Iniciativa da Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose (ABTE) será realizada dia 21 de julho, das 10h às 21h, no Shopping Jardins

Profissionais da saúde estarão no Shopping Jardins, nesta sexta-feira, 21 de julho, realizando a Primeira Triagem Nacional da Escoliose Idiopática do Adolescente. A iniciativa acontecerá das 10h às 21h no mall em frente ao GBarbosa. Durante a ação, as crianças de 8 a 14 anos terão a oportunidade de realizar avaliação postural gratuita e as famílias receberão orientações sobre o tratamento da escoliose.

A Sociedade de Tratamento Ortopédico e de Reabilitação da Escoliose (SOSORT) ressalta que a patologia compreende um grupo heterogêneo de condições que provocam mudanças na forma e na posição da coluna, do tórax e do tronco. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença acomete cerca de 2% da população mundial e 80% dos casos têm origem desconhecida, ou seja, são idiopáticos.

“Por ser uma patologia que não causa morte, não contagiosa e, na maioria das vezes, não provoca dor nem limitações nas atividades de vida diária, a escoliose acaba sendo negligenciada. E o diagnóstico precoce é a maneira mais eficaz para iniciar o tratamento adequado e evitar complicações futuras”, destaca a fisioterapeuta Priscilla Almeida.

A profissional ressalta ainda que, para avaliar e conduzir o paciente da melhor forma, faz-se necessário um trabalho em equipe envolvendo um médico ortopedista, ortesista e fisioterapeuta qualificado e capacitado no tratamento específico da escoliose.

Primeira Triagem Nacional

A Primeira Triagem Nacional da Escoliose Idiopática do Adolescente é uma iniciativa da Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose (ABTE) que acontece em todo o Brasil e, em Sergipe, será realizada pelos fisioterapeutas Alana Guimarães, Daniela Maia de Andrade, Ewerton Caroso, Guacira Schwambach e Priscilla Almeida. O objetivo é promover a conscientização dessa condição de saúde e da importância do diagnóstico precoce, além de coletar dados sobre a avaliação postural do adolescente no Brasil.

Os resultados da triagem serão apresentados em eventos científicos e às secretarias de saúde com vista a proporcionar, em um futuro breve, maior acessibilidade ao tratamento especializado para toda a população.

