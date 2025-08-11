Primeiro desfazimento de bens inservíveis do HUL e compromisso com meio ambiente

Nesta sexta-feira (8), o Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS), vinculado à Rede Ebserh, realizou o primeiro desfazimento de bens móveis inservíveis. Os materiais foram destinados à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcal) do município, uma entidade consolidada e credenciada por meio de chamamento público.

A superintendente do HUL, Sandra Menta, destacou a importância desta iniciativa pioneira para o hospital: “Esta é uma iniciativa pioneira no HUL, que reforça nosso compromisso com a responsabilidade socioambiental. Ao destinar nossos bens inservíveis para a Coopcal, estamos contribuindo para a economia circular e apoiando o trabalho dos catadores de materiais recicláveis de nossa região. É uma ação que une sustentabilidade e responsabilidade social”.

Sustentabilidade como compromisso permanente

Este primeiro desfazimento de bens inservíveis do HUL estabelece um precedente importante para futuras ações sustentáveis na instituição, onde a preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento social caminham lado a lado com a excelência no atendimento à saúde.

Juliana Santos, chefe da Unidade de Patrimônio, também comentou sobre o processo: “Estamos promovendo o primeiro desfazimento de bens inservíveis do HUL. Este desfazimento é processado e totalmente orientado pela Unidade de Patrimônio, junto com uma comissão especial de avaliação e classificação de bens. Nosso foco é realmente contribuir com a sustentabilidade”.

Parceria inédita

A parceria entre o HUL e a Coopcal não apenas integra ações de sustentabilidade, mas também promove a economia solidária. Cristiano Santos, presidente da cooperativa, expressou a relevância desse movimento: “A parceria do hospital com a cooperativa é de extrema importância pros cooperados, pros catadores, uma vez que esse material que vai ser coletado aqui vai ter a destinação correta e fazer a divisão para os cooperados. Qual a importância disso? A importância disso é que, com a venda, a gente tem 23 famílias e essas 23 famílias vão ser beneficiadas”.

Sobre Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto assessoria