PRIMEIRO DIA DE PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES É MARCADO POR DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO E NA TERÇA A LUTA CONTINUA

O primeiro dia de paralisação da Rede Estadual de Ensino, nesta segunda-feira, dia 26, começou com diálogo direto com a população, nos terminais de integração de Aracaju e região metropolitana. Marcamos presença nos terminais do DIA, Mercado, Maracaju e Marcos Freire 2.

O objetivo desta ação foi tratar com a sociedade sobre os motivos que levaram professoras e professores a paralisar suas atividades por dois dias e reafirmar nossa pauta de reivindicação.

A mobilização também se espalhou pelo interior do Estado, dialogamos com a população em feiras, nas áreas centrais e na entrada das seguintes cidades Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto, Estância, Maruim e Propriá.

Nesta terça-feira, dia 27, a nossa luta continua! Faremos ato em frente ao Sergipe Previdência, na Praça General Valadão, em Aracaju, às 8h. Depois professoras e professores seguirão em caminhada pelas ruas do centro da capital. A atividade será encerrada em frente ao Tribunal de Justiça de Sergipe, na praça Fausto Cardoso.

A vice-presidenta do SINTESE, professora Ivônia Ferreira, convoca professoras e professoras a mais um vez estarem presentes na atividade de luta

“Quero agradecer a todas e todos que fizeram este primeiro dia de paralisação, que foram aos terminais, que fizeram a mobilização no interior do estado. A nossa luta é justa, é por direitos, por dignidade de condições de trabalho e estrutura para nossos estudantes. Terça-feira seguimos em luta e tenho certeza que faremos um grande ato, em frente ao Sergipe Previdência. Esperamos você, professora e professor, em mais este dia de luta. Professor na rua Governador a culpa é sua”, finaliza a vice-presidenta, do Sintese

Por que lutam as professoras e professores da Rede Estadual de Ensino de Sergipe:

– Descongelamento da GATI, Triênios, as Gratificações Fixas e Reajustáveis, a exemplo da Titulação, Adicional do Terço, Dedicação Exclusiva, dentre outras;

– Instituir e implementar, ainda em 2024, uma efetiva política de respeito e valorização dos(as) Profissionais do Magistério Público Estadual, através de um processo gradativo de recuperação das perdas remuneratórias;

– Reestabelecer no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, através da alteração na Lei Complementar nº 61/200, os índices de escalonamento entre os níveis e as classes da carreira;

– Garantia do Auxílio Internet e Auxílio Tecnológico

– Convocação e realização do Concurso Público para a ocupação dos cargos vagos de provimento efetivo no quadro permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe;

– Garantia de condições de trabalho de modo assegurar o desenvolvimento pleno do ensino de qualidade social;

Por Luana Capistrano – foto ascom Sintese