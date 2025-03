Primeiro dia do carnaval do Rasgadinho 2024 reúne multidão de foliões e impulsiona a economia

O tradicional bloco Rasgadinho abriu oficialmente o Carnaval em Aracaju neste sábado, 1º de março, com uma programação diversificada que atraiu foliões de todas as idades. Com 63 anos de existência, o Rasgadinho se consolidou como uma das maiores manifestações carnavalescas de Sergipe, com cortejos, trios elétricos e shows espalhados pelo circuito oficial. A tradição conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e do Banese Card.

No primeiro dia, o público acompanhou apresentações nos circuitos de trios, cortejos e palcos temáticos distribuídos pelos bairros Suíssa e Cirurgia. Entre os destaques, estiveram shows de Pagodart, Banda Estação da Luz, Orquestra do Rei e Santana Baião da Penha. A festa também representa uma oportunidade para trabalhadores informais aumentarem sua renda, como a vendedora ambulante Amanda da Silva. “Este é um período bom para nós, comerciantes, porque dá para tirar um dinheiro bom e ainda aproveitar essa festa boa de Carnaval”, disse.

O Rasgadinho se firma como um espaço para toda a família e foliões de todas as idades se reúnem para festejar nas ruas. A aposentada Ângela Machado, que acompanha o evento há anos, fez questão de aproveitar a folia ao lado da família. “O Rasgadinho é uma festa que cresceu muito e só melhora a cada ano. Considero que esta é a melhor opção que temos durante o Carnaval em Aracaju e aqui me sinto segura e feliz para brincar com meus filhos e netos”, avaliou.

Para muitas crianças, a festa é uma das primeiras experiências carnavalescas fora da escola. É o caso Emily, de seis anos, que curtiu a folia acompanhada dos pais. “Ela adora festa e eu achei um ambiente tranquilo para trazê-la. Tem muitas famílias participando, e aqui ela já faz amizades com outras crianças”, comentou a mãe, Janaína Almeida. Já Priscila de Fátima curtiu o trajeto do trio ao lado de seu marido Heitor, fantasiados de seus personagens favoritos: “Esse é o melhor período do ano inteiro, a gente ama pular de bloco em bloco, sentir essa energia que só o carnaval tem”, afirmou.

A festa segue, de forma contínua, até terça-feira, dia 4 de março, com diversas atrações para toda a família.

Foto: Marco Ferro