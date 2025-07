PRIMEIRO GRUPO DE ESTUDANTES DO “SERGIPE NO MUNDO” EM 2025 EMBARCA PARA O INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Entre abraços apertados, lágrimas discretas e olhares cheios de orgulho, os 50 primeiros estudantes da rede pública estadual de ensino de Sergipe embarcaram, neste sábado ,26, no Aeroporto Internacional de Aracaju, rumo ao maior sonho educacional de suas vidas. Eles integram a primeira turma do programa Sergipe no Mundo 2025, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que, ao longo do ano, levará 100 jovens para viver um mês de imersão acadêmica e cultural na Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Desde as primeiras horas da manhã, o aeroporto se transformou em um ponto de encontro de emoções intensas. Pais de olhos marejados, irmãos curiosos e amigos orgulhosos acompanharam cada detalhe da partida, enquanto técnicos da Seed e gestores estaduais davam as últimas orientações.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, esteve presente para cumprimentar os estudantes e reforçar a importância do programa, ressaltando o investimento contínuo do Governo de Sergipe na formação de seus jovens. “Estamos garantindo aos jovens da rede pública a oportunidade de viver uma cidadania global, de estudar em escolas estrangeiras, visitar museus, conviver com novas famílias e voltar transformados. É uma política pública que gera orgulho”, destacou Zezinho Sobral.

O primeiro voo, às 10h, levou jovens com destino a Brighton e Cambridge, na Inglaterra. Em seguida, às 12h40, foi a vez dos grupos que seguiram para Málaga, na Espanha, e Waterford, na Irlanda. O último embarque do dia, às 18h, teve como destino Lyon, na França.

“Uma política pública tão importante como esta, que é a internacionalização da educação básica, nos traz uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Hoje é um momento de culminância de um processo que envolve muita dedicação, documentação e diálogo com as famílias para garantir segurança e confiança. Ver esses estudantes embarcando é emocionante”, afirmou Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e responsável pelo programa na Seed.

A aventura dos estudantes

Para muitos, este é o primeiro ‘voo solo’ e a realização de um sonho antes distante. Riquelme de Souza Dias, do Colégio Estadual Marcolino Cruz Santos, em Macambira, embarcou para a Inglaterra e não escondia a ansiedade. “Eu estou um pouco ansioso, nunca viajei de avião, mas espero que seja uma experiência boa, que traga muito conhecimento acadêmico e profissional. É uma oportunidade de ouro”, salientou.

João Pedro Luma Mota dos Reis, aluno do Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva, saiu de Neópolis também rumo à Inglaterra. “A ansiedade está batendo forte, mal consegui dormir. Vou sentir saudade da família, mas sei que é um momento único. Sempre sonhei em vivenciar outras culturas, e agora vou aprimorar meu inglês, algo que sempre gostei de estudar”, disse.

Vitória Regina da Paz Silva, do Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Góis, em Riachuelo, estava emocionada antes do embarque. “Agora a ficha caiu. Estou feliz por realizar esse sonho. Quero voltar com a mala cheia de novos conhecimentos e experiências”.

Ana Carolina Tourinho, do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, seguirá para a Irlanda. “É muito gratificante poder ir. Tentei no ano passado, não consegui, e agora realizei o meu sonho. É uma oportunidade que vai me dar uma nova bagagem para a vida”, comentou.

O apoio das famílias

Entre lágrimas e palavras de incentivo, os pais expressavam gratidão. Dona Lusivânia, mãe de Vitória Regina, disse que é uma “mãe premiada”, pois está revivendo essa emoção pelo segundo ano consecutivo. “Na primeira edição, uma das minhas filhas foi selecionada e deu tudo certo com a viagem. Neste ano, minha segunda filha terá essa oportunidade. Meu sentimento é de eterna gratidão, pois sei que ela vai voltar uma nova pessoa, com sonhos realizados. O Governo do Estado está de parabéns por investir nos nossos jovens”, destacou.

Para Débora, mãe de João Pedro, o momento foi de orgulho. “É um misto de sentimentos, mas tenho a certeza de que ele voltará com uma bagagem incrível, uma nova cultura, uma língua diferente. É sensacional ver esse investimento na educação pública”, comemorou a professora da rede estadual.

Uma política que transforma vidas

O Programa Sergipe no Mundo é uma iniciativa de internacionalização da educação básica da rede estadual. Na edição 2025, estão sendo investidos R$ 5.898.072,50 para levar 100 estudantes ao exterior. Os jovens, com idades entre 14 e 17 anos, recebem toda a documentação necessária (passaporte e visto), além de uma bolsa de manutenção equivalente a mil vezes a moeda do país de destino, apoio financeiro de R$ 1.100 e acompanhamento psicossocial do Programa Acolher.

Antes de embarcarem, todos receberam um kit de viagem com itens como mala, mochila, diário de bordo, roupas personalizadas e um celular doado pela Receita Federal, garantindo conforto e segurança durante os 30 dias de intercâmbio.

A segunda turma do Sergipe no Mundo embarca no segundo semestre para Vancouver (Canadá), San Diego (EUA), Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha), ampliando ainda mais os horizontes da educação sergipana.

