Primeiro ônibus elétrico de Aracaju já está em circulação na capital

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência de Transportes e Trânsito (SMTT), iniciou a operação do primeiro ônibus elétrico da capital no sistema de transporte público coletivo. Os usuários da linha 001, que faz o trajeto Augusto Franco/Bugio, foram os primeiros passageiros a experimentar a novidade.

“Eu me sinto como uma criança que ganha um presente. Chega a ser inacreditável andar em um transporte assim, ainda mais sendo público. Muito bom. Se depender de mim, já está aprovado”, comemora Júnior Almeida Nascimento, de 63 anos, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As amigas Marinalva dos Santos e Maria Noêmia Marques, ambas aposentadas, também estavam animadas com a chegada do novo transporte. “Eu gostei de tudo. Tô achando um luxo. Agora é que eu vou conversar muito dentro do ônibus”, brinca Noêmia. “Parabéns, prefeitura! É desse tipo de transporte que o povo merece: um ônibus confortável, sem barulho e com ar-condicionado. Nem precisa andar mais vezes para aprová-lo; não é nem nota dez, é nota mil”, avalia Marinalva.

A estreia na condução do ônibus elétrico ficou com a motorista Juliene Lima. Ela diz que se sente lisonjeada por ser a primeira mulher a dirigir um veículo 100% elétrico e automático no sistema de transporte público coletivo de Aracaju. “É uma sensação única. O transporte é muito confortável, sem ruídos. Espero que a população goste, porque eu, como profissional, posso afirmar que é um transporte de qualidade”, conclui Juliene.

A primeira empresa a operar o ônibus elétrico é a Progresso. As próximas serão a Modelo e a Atalaia. O veículo ficará em circulação por um período de 30 dias, tempo em que será avaliado pela população. Caso aprovado, a Prefeitura de Aracaju iniciará o processo de aquisição desse modelo para integrar o sistema de transporte público do município. Além da linha Augusto Franco/Bugio (001), o ônibus elétrico também circulará no trajeto da linha 002, que faz o itinerário Fernando Collor/D.I.A

Foto AAN