Principio de incêndio atinge ônibus escolar com estudantes em Salgado

Foto redes sociais

Estudantes que usam o ônibus escolar da rede municipal de Salagado ficaram assustados e tiveram que sair às pressas na manhã desta segunda-feira (29), após um principio de incêndio no veiculo.

Os estudantes seguiam no ônibus para o bairro Estação quando o motorista teria detectado um problema nos freios e continuou até a estação, quando a fumaça aumentou e as crianças tiveram que sair as pressas para não correr o risco de uma intoxicação.

Populares que presenciaram a cena, contam que o veiculo já estava com dos pneus estourado, e já com risco de fogo.

As imagens mostram muita fumaça, pessoas aglomeradas nas proximidades, mas sem registro de vitimas, provocando apenas susto.

Um morador disse que “isso é falta de manutenção do veículo e falta de qualificação do condutor. Será que ele não viu quando começou a sair fumaça, além do cheiro de borracha queimada”, disse.

Foto redes sociais