PRINCÍPIO DE INCÊNDIO ATINGE UMA LOJA DE UMA GALERIA LOCALIZADA BAIRRO 13 DE JULHO, EM ARACAJU

Na tarde desta quinta-feira (26), um princípio de incêndio atingiu uma loja de uma galeria localizada bairro 13 de julho, em Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) são de que as chamas foram debeladas por populares que usaram extintores para apagar o fogo. “Quando a guarnição chegou no local o fogo já havia sido extinto”, informou o CBM.

Apesar do susto, não houve comprometimento de estrutura do imóvel.

A perícia só será feita se for provocada pelo proprietário do estabelecimento.

