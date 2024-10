Priscila Boaventura: a candidata da inclusão para uma Aracaju mais justa e acessível

Candidata a vereadora na capital, Priscila será a voz que trabalhará incansavelmente para transformar Aracaju em uma cidade mais inclusiva e desenvolvida

Com as eleições municipais se aproximando, Aracaju se prepara para decidir quem serão seus representantes na Câmara Municipal. Entre os candidatos a vereador(a), Priscila Boaventura, do Partido Social Democrático (PSD), vem se destacando dentro e fora do partido, especialmente, por sua forte atuação em prol da inclusão e do apoio a mães de pessoas neuroatípicas, pessoas com deficiência (PCDs) e doenças raras. Com o apoio da deputada federal Katarina Feitosa, também do PSD, Priscila tem apresentado propostas inovadoras, que buscam trazer mais qualidade de vida, acessibilidade e inclusão para a população aracajuana.

A candidata a vereadora na capital, Priscila Boaventura, será a voz que trabalhará incansavelmente para transformar Aracaju em uma cidade mais justa, acessível e desenvolvida. “Serei a vereadora da inclusão, mas para isso, peço o apoio e a confiança de cada cidadão aracajuano. Juntos, podemos construir uma cidade que acolha todas as pessoas, que respeite suas diferenças e que promova o bem-estar para todos. Na Câmara Municipal, lutarei para que Aracaju siga se desenvolvendo com mais qualidade de vida, inclusão e acessibilidade”, ressaltou.

Com propostas claras e objetivas, Priscila Boaventura se coloca como uma escolha diferenciada para os eleitores que buscam mais inclusão e respeito às diversidades na capital sergipana. “Está nas mãos do eleitor decidir quem ocupará um lugar na Câmara Municipal, e eu estou preparada para ser escolhida e fazer a diferença pela minha cidade”, frisou.

Educação Inclusiva e Transparente

Para a educação, Priscila Boaventura propõe criar um portal de monitoramento de vagas da rede municipal de ensino. “É essencial que pais e responsáveis tenham acesso rápido e transparente às informações sobre vagas nas escolas públicas. Isso facilita o planejamento familiar e a tomada de decisões”, afirma a candidata. Além disso, ela vai promover a qualificação profissional de pessoas neurodivergentes, PCDs, e mães, sejam elas típicas ou atípicas. “Queremos capacitar essas pessoas para que possam conquistar independência e oportunidades no mercado de trabalho”, acrescenta Priscila.

Saúde Humanizada e Tecnológica

Outra área prioritária para Priscila Boaventura é a saúde. Sua proposta inclui a implantação de câmeras em consultórios médicos e em escolas, permitindo que as imagens sejam disponibilizadas em tempo real para os responsáveis. “Com essa iniciativa, garantimos mais segurança e transparência no atendimento aos nossos filhos”, destaca. Priscila também planeja implementar centros municipais de tratamentos especializados em neurodiversidade, oferecendo atendimento específico e de qualidade e qualificação de profissionais da saúde “É fundamental que as famílias tenham acesso a profissionais capacitados, sem precisar sair de Aracaju”, argumenta.

Atendimento prioritário

Além disso, a candidata vai lutar pelo atendimento prioritário para mães atípicas em estabelecimentos públicos e privados da capital. “Essas mães enfrentam desafios diários que exigem uma atenção especial. Vamos garantir que elas sejam atendidas de forma digna e ágil”, enfatiza.

Tecnologias assistivas e criação de espaços de regulação sensorial

Ela também propõe a implementação de tecnologias assistivas e a criação de espaços de regulação sensorial nos espaços públicos da cidade. “Queremos que nossas praças, parques e áreas de lazer sejam acessíveis a todos, respeitando as necessidades sensoriais de quem vive com transtornos do espectro autista, por exemplo”, explica.

Fonte e foto assessoria