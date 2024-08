Priscila Boaventura apresenta propostas a moradores do São Conrado

Ao lado do candidato a prefeito de Aracaju pelo PDT, Luiz Roberto, e do governador Fábio Mitidieri, a candidata a vereadora pelo PSD, Priscila Boaventura, percorreu ruas do bairro São Conrado para ouvir os moradores e apresentar propostas para acessibilidade, implantação de tecnologias assistivas e mais assistência psicossocial nas escolas.

Priscila conversou com moradores e defendeu Luiz para prefeito com o apoio de vereadores da base. “Essa caminhada e conversa com a população é fundamental para o eleitor identificar a verdade de cada candidato e o compromisso de cada um. Este grupo está focado em fazer Aracaju crescer, em tornar a cidade mais inclusiva”, disse.

Em sua segunda campanha eleitoral, Priscila destaca a necessidade de ampliar o apoio psicopedagógico nas escolas públicas, especialmente para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento. “Sou mãe atípica e entendo a urgência dessas famílias no acesso a serviços públicos”.

Priscila é uma mulher com TDAH, advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

