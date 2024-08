Priscila Boaventura apresenta propostas em defesa da capacitação e empregabilidade

A pré-candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD), vem se destacando pela sua luta em prol da inclusão, especialmente das pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência. A apresentação de ações voltadas à geração de emprego e renda também para esse público também faz parte de suas propostas para a construção de uma capital mais igualitária e justa no que tange o acesso ao mercado de trabalho.

Entre suas iniciativas, está a criação de um Projeto de Lei com incentivos fiscais para empresas que contratem pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência. Segundo Priscila, essa medida vai promover a inclusão social e valorizar a diversidade no ambiente corporativo, ao mesmo tempo em que beneficia as empresas com vantagens fiscais.

Para reforçar suas propostas, a pré-candidata também planeja propor uma moção para a realização de campanhas municipais de conscientização sobre a inclusão no mundo do trabalho. Priscila acredita que é essencial sensibilizar a sociedade e os empregadores sobre a importância de criar oportunidades inclusivas.

“A empregabilidade é uma questão central para a promoção da inclusão social. Precisamos garantir que todos, independentemente de suas características ou condições, tenham acesso a um trabalho digno e a oportunidades de crescimento profissional. Esse é um compromisso que assumo com os aracajuanos”, defende Priscila.

Outro ponto importante do plano da candidata é a criação de um Projeto de Lei com ações afirmativas para o ingresso e permanência de mães típicas de crianças em idade escolar e mães atípicas de qualquer idade em postos de trabalho, tanto no setor público quanto no privado.

As ações incluem a promoção do teletrabalho, a flexibilização de horários de entrada e saída, entre outras medidas que possam ser compatíveis com a função desempenhada. “Precisamos criar um ambiente de trabalho que compreenda e atenda às necessidades das mães, facilitando a conciliação entre vida profissional e familiar”, destaca.

Capacitação profissional

Além disso, Priscila pretende propor um Projeto de Lei que estabeleça programas municipais de capacitação e qualificação profissional voltados para mães, típicas e atípicas, pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência.

Fonte e foto assessoria