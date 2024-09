Priscila Boaventura apresenta propostas em fim de semana de panfletagem

Com bandeiras bem definidas e focadas na inclusão e implantação de políticas públicas para pessoas neurodivergentes, a candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD), realizou panfletagem este fim de semana. A agenda incluiu visitas e conversas em espaços públicos da capital.

No sábado, Priscila esteve no Parque da Sementeira e conversou com famílias sobre propostas nas áreas de saúde e de educação, como inclusão do ensino básico de libras durante todo o ensino fundamental e a extensão do BPC às mães atípicas de baixa renda mesmo quando os filhos já forem beneficiados.

“Meu objetivo é ser voz de famílias atípicas na Câmara de Vereadores e trabalhar para tornar nossa mais inclusiva. A conversa com a população é primordial para ouvir as necessidades e ajustar propostas à realidade. Não adianta propor o que não dialoga com o público ou o que não é possível de se aplicar. É preciso responsabilidade”, disse.

No domingo, dia 1°, Priscila esteve na Orla e foi bem recebida. “O carinho das pessoas têm me emocionado. Estou confiante”.

Sobre Priscila

Priscila é uma mulher com TDAH, advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

