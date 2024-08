Priscila Boaventura destaca importância da Semana de Conscientização sobre TDAH

A partir de 1ª de agosto inicia-se a campanha Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), instituída pela Lei nº 14.420/2022. A iniciativa tem o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces para indivíduos que sofrem com essa neurodivergência. Em um contexto no qual a saúde mental ganha cada vez mais relevância, campanhas como essa são fundamentais para garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas que possuem o transtorno.

Ao apoiar a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH, a pré-candidata a vereadora de Aracaju, Priscila Boaventura (PSD) reforça a importância de um olhar atento e solidário para as necessidades de quem vive com essa condição. Ela destaca que ações educativas e de sensibilização são essenciais para desmistificar o transtorno e reduzir o estigma, promovendo uma Aracaju mais acolhedora e justa para todos.

“Abraçar a causa do TDAH é fundamental para promover uma sociedade mais inclusiva e consciente. Precisamos investir em políticas públicas que ofereçam suporte adequado às famílias e aos indivíduos com TDAH aqui em Aracaju. Isso inclui desde o diagnóstico precoce até tratamentos acessíveis e eficazes. Meu compromisso é lutar por essas melhorias na nossa cidade”, afirmou Priscila Boaventura.

*TDAH*

O TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem variar de intensidade entre os indivíduos. Essa condição, que frequentemente se manifesta na infância e pode perdurar na vida adulta, afeta diretamente o desempenho acadêmico, profissional e social dos acometidos. O diagnóstico envolve uma avaliação clínica detalhada, e o tratamento pode incluir medicação, terapia comportamental e apoio educacional.

*Sobre Priscila*

Priscila é uma mulher com TDAH, advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

Fonte e foto assessoria