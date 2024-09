Priscila Boaventura repudia denúncia sobre terapia ABA

A candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD) repudiou documento entregue à ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Maria Evaristo dos Santos, por associações de autistas e pessoas com deficiência que equiparou o sistema terapêutico Aba com práticas manicomiais.

Defensora da inclusão e dos direitos de pessoas neurodivergentes, Priscila recebeu com preocupação a notícia e explicou que a terapia ABA, ou Análise do Comportamento Aplicada, é uma abordagem científica que trabalha de forma intensiva e individualizada para ensinar habilidades que são essenciais para a vida diária e a integração social de pessoas com desenvolvimento atípico, principalmente autismo.

A terapia comportamental baseada na ABA envolve o reforço de comportamentos positivos e o ensino de habilidades fundamentais, como comunicação, interação social e competências acadêmicas. Tem por objetivo promover a independência e a melhor qualidade de vida possível para cada pessoa autista, respeitando suas particularidades e necessidades.

“Isso é muito grave e esse grupo não me representa. Como mãe de um menino autista, nível de suporte 2, posso garantir que Aba é vida para meu filho e para minha família. Convido vocês para garantir tratamento de saúde com bases científicas. Não podemos permitir que o Estado negue tratamento que traga um dos fundamentos de nossa República Federativa que é a dignidade humana e o acesso à saude”, afirmou.

