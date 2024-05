Processo seletivo de estágio de nível médio; MP divulga local de prova

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), divulgou o local de prova do processo seletivo de estudantes de nível médio do Edital 01/2024-ESMP/SE.

A prova será no dia 14 de maio (terça-feira) a partir das 14h. O candidato deverá comparecer com antecedência de 30 minutos do horário marcado para a prova, munido de documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

A Escola Superior reitera que é obrigação do candidato estar atento ao local, data e horário da seleção. As dúvidas existentes poderão ser dirimidas através do telefone (79) 3209-2532 (dias úteis, das 7h às 14h) ou pelo e-mail: escolasuperior@mpse.mp.br.

>Local

Sede do Ministério Público de Sergipe – Escola Superior do Ministério Público – Sala 1

Endereço: Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho – Aracaju – Sergipe – CEP: 49081-000.

MPE – Com informações da ESMP