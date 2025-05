Procon Aracaju divulga novo levantamento de preço do gás de cozinha

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulgou nesta quarta-feira, 14, um novo levantamento dos preços do botijão de gás de cozinha. O levantamento verificou os valores aplicados em 26 pontos de venda da capital sergipana.

Segundo o Procon, a coleta de dados ocorreu nesta quarta-feira, 14. De acordo com a pesquisa, os preços para pagamento à vista variam entre R$ 105 e R$ 120. Já para pagamentos a prazo, os valores oscilaram entre R$ 105 e R$ 125. Os preços se referem à retirada do produto diretamente nos estabelecimentos.

A coordenadora-geral do Procon Aracaju, Elaine Oliveira, destacou a relevância da ação para a defesa dos direitos do consumidor. “Esse monitoramento de preços permite ao consumidor comparar valores e buscar a melhor opção de compra, promovendo mais transparência nas relações de consumo. Além disso, é uma forma de estimular a concorrência saudável entre os estabelecimentos”, afirmou.

A tabela completa com os dados do levantamento está disponível no site do Procon Aracaju: procon.aracaju.se.gov.br/pesquisa-de-precos. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode acionar o órgão por meio dos canais oficiais de atendimento. Estão disponíveis o SAC 151 e o telefone (79) 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a demanda por meio do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Ascom Procon