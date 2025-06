Procon Aracaju divulga pesquisa comparativa de preço da cesta básica

Fornecer aos consumidores uma base comparativa de preços e auxiliar na escolha consciente do produto. Foi com esse intuito que o Procon Aracaju, órgão vinculado à Semdec, promoveu a pesquisa comparativa de preço da cesta básica referente ao mês de junho.

O levantamento foi feito em sete estabelecimentos comerciais da capital sergipana, abrangendo 52 itens distribuídos entre os segmentos de alimentação, laticínios, hortifruti, higiene pessoal e limpeza doméstica. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de junho.

Entre os itens com maior variação de preço, destaca-se o feijão carioca. O quilo oscilou entre R$ 1,29 e R$ 5,90. Outro item com diferença de preço foi o óleo de soja de 900ml. O produto foi encontrado com valores de R$ 1,39 a R$ 8,98. Já no setor de hortifrúti, o valor do quilo do tomate foi encontrado entre R$ 3,09 e R$ 7,99.

O levantamento também registrou disparidades em produtos de higiene e limpeza. O papel higiênico com 4 unidades, apresentou preços entre R$ 2,59 e R$ 5,79. Já o sabão em pó com 500g, variou de R$ 1,09 a R$ 5,79.

De acordo com a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Priscilla Teles, o levantamento de preços, além de monitorar os valores praticados pelo mercado, visa fomentar práticas de consumo consciente com base na comparação prévia de preços. “A variação de preços é admissível, desde que obedecidos os parâmetros legais. A livre concorrência assegurada pela Constituição Federal deve observar os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) que veda elevações arbitrárias de preços, bem como a imposição de vantagens excessivas ao consumidor”, destacou.

Outros produtos

A pesquisa apresenta precificação, descrição dos produtos e informações sobre os estabelecimentos pesquisados. Caso o consumidor tenha interesse, pode solicitar o levantamento completo na sede do Procon Aracaju, localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José. Outra opção é entrar em contato por meio do telefone (79) 3179-6040.