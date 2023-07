Procon Aracaju divulga pesquisa de preços de hortifruti

O Procon Aracaju divulgou nesta quinta-feira (13), a nova pesquisa comparativa de preços de hortifruti. O trabalho desenvolvido pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão objetiva monitorar o mercado e oferecer uma referência de preços aos consumidores.

Foram verificados os valores aplicados para 44 itens entre frutas, legumes, verduras e hortaliças. A coleta de dados foi realizada entre terça e quarta-feira, dias 11 e 12, em quatro estabelecimentos localizados nos bairros Salgado Filho, Jabotiana, Farolândia e Centro. Também houve consulta a mais três estabelecimentos, de forma virtual. No caso dos atendimentos virtuais, o custo do frete é somado ao valor final do pedido.

De acordo com a tabela, a bandeja de morango custa entre R$9,00 e R$15,99; o mamão havaí apresenta valores entre R$3,99 a R$10,00, o quilo. Já entre verduras, legumes e hortaliças, o tomate cajá custa entre R$5,00 e R$9,49; e a cenoura varia de R$3,75 a R$7,90.

A coordenadora geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovanni destaca como a ação beneficia os consumidores. “Além de monitorar o mercado, os levantamentos desenvolvidos regularmente pelo órgão estimulam a prática da pesquisa e contribuem para o consumo consciente, oferecendo uma referência de valores aplicados nos estabelecimentos da capital e promovendo maior transparência em relação às variações no mercado”, frisou.

Confira aqui a tabela completa.

Atendimento

Para sanar dúvidas ou registrar denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o órgão através do SAC 151 ou do número telefônico (79) 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Para registrar reclamações, de forma presencial, na sede do órgão, é necessário agendar o atendimento através do site procon.aracaju.se.gov.br, por meio da aba ‘agendamento online’, que irá disponibilizar um calendário com dias e horários disponíveis. A sede do órgão está localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.

Fonte Procon Aracaju