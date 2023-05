Procon Aracaju divulga pesquisa de preços dos cortes de carne

Para proporcionar aos consumidores referência de preços, estimular o consumo consciente e monitorar o mercado, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa e da Cidadania (Semdec), divulga nesta quinta-feira, 18, nova pesquisa comparativa de preços dos cortes de carne. Esse trabalho é desenvolvido sistematicamente, contemplando os diversos segmentos do comércio.

A coleta de dados, realizada nos dias 16 e 17, em sete estabelecimentos localizados na capital, verificou os preços aplicados para 33 diferentes itens, contemplando carnes bovina e suína, linguiças calabresa e toscana e frango.

Entre os itens que constam na tabela está a alcatra bovina que aparece com valores entre R$35,99 e R$42,99, o quilo. Já o peito de frango desossado, aparece com menor preço de R$19,90 e maior preço de R$24,99. A sobrecoxa de frango aparece com valores entre R$10,99 e R$17,99, o quilo.

A coordenadora do órgão, Carolinne Bongiovani, ressalta que houve, em comparação com a última pesquisa realizada nesse segmento, em fevereiro deste ano, variação nos preços. “No levantamento atual, nós constatamos um aumento considerável de preço para o peito de frango desossado, cujo aumento foi de R$5,00 e na linguiça calabresa, de R$3,00. Já no valor da sobrecoxa, houve redução de R$4,00”, pontuou.

“É importante destacar que o Procon enquanto órgão administrativo não tem autorização legal para regulamentar preços, estipulando um preço mínimo ou máximo para cobrança, no entanto, é função essencial do Procon coibir condutas abusivas que sejam praticadas contra os consumidores”, acrescentou a coordenadora.

Caso o consumidor verifique que o preço praticado está muito acima da média de mercado, que possa ensejar uma possível prática abusiva por parte do estabelecimento comercial, ele pode acionar o Procon Aracaju através do SAC 151 ou do telefone 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio no site procon.aracaju.se.gov.br ou através dos canais telefônicos. Os consumidores também podem encaminhar as suas solicitações para o e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa.