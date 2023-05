Procon Aracaju divulga nova pesquisa de preços dos itens da cesta básica

O Procon Aracaju disponibiliza a nova pesquisa comparativa de preços dos itens da cesta básica. O levantamento foi realizado nos dias 24 e 25, com verificação dos valores aplicados para 50 diferentes itens.

Foram visitados 7 estabelecimentos, localizados na capital, onde foram observados produtos dos segmentos de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza.

Entre os itens pesquisados está o feijão carioca, que apresentou o menor preço de R$7,69 e o maior preço de R$9,99. Já o açúcar cristal aparece na tabela com valores entre R$3,89 e R$4,59. O café em pó (250 g) pode foi identificado com preços entre R$6,49 e R$7,49. Todos os produtos itens podem ser consultados na tabela que está disponível no site procon.aracaju.se.gov.br.

Caso o consumidor verifique que o preço praticado está muito acima da média de mercado, que possa ensejar uma possível prática abusiva por parte do estabelecimento comercial, ele pode acionar o Procon Aracaju através do SAC 151 ou do telefone 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio no site procon.aracaju.se.gov.br ou através dos canais telefônicos. Os consumidores também podem encaminhar as suas solicitações para o e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira aqui a tabela completa.