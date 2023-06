Procon Aracaju divulga pesquisa de preços dos itens da cesta básica

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania(Semdec) da Prefeitura de Aracaju, divulga nesta quarta-feira, 28, mais uma pesquisa comparativa de preço de itens da cesta básica. Foram visitados sete estabelecimentos localizados em cinco bairros da capital sergipana.

Com o objetivo de oferecer ao consumidor aracajuano referência de preços, o setor de setor de Educação e Pesquisa do órgão municipal realizou a coleta de dados entre a última terça-feira, 27, e esta quarta-feira, 28, nos bairros José Conrado de Araújo, Inácio Barbosa, Luzia, São José, Japãozinho, e Santos Dumont. Na tabela divulgada constam os valores de 49 itens, de diferentes segmentos.

Para a coordenadora geral do Procon Aracaju, Caroline Bongiovani, a partir das pesquisas de preço, esse trabalho é realizado periodicamente para monitorar o mercado e estimular o hábito da pesquisa. “A pesquisa foi desenvolvida a fim de monitorar o mercado e promover uma transparência, de maneira a promover o consumo consciente”, considera.

De acordo com a tabela divulgada, no segmento de alimentação, o quilo do arroz parboilizado tipo 1 custa entre R$ 3,89 e R$ 4,69; o preço da farinha de mandioca tipo 1(1kg) varia de R$ 5,29 a R$ 6,99. O cuscuz flocão (500g) custa de R$ 1,45 a R$ 1,79, enquanto a margarina (250g) aparece com valores entre R$ 3,25 a R$ 4,29.

Entre os produtos de higiene pessoal, o valor do creme dental (70g), vai de R$ 1,68 a R$ 4,99, enquanto o pacote do papel higiênico (30 metros, com 4 unidades), consta com uma variação de R$ 2,14, sendo que o maior valor é de R$ 4,19 e o menor é R$ 2,05. O preço do sabonete(85g) varia de R$ 0,99 a R$ 1,95. A pesquisa completa com as variações está disponível no site do Procon Aracaju.

Acesse aqui a tabela completa.