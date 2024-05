Procon Aracaju divulga pesquisa de preços para o Dia das Mães

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulga levantamento de preços especial para o Dia das Mães. O órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) visitou 16 pontos de venda na capital sergipana com o objetivo de oferecer referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado.

O levantamento apresenta os valores aplicados para 62 produtos, abrangendo os segmentos denominados mães estilosas, mães bem cuidadas, mães do lar e mães esportistas. Cada segmento engloba uma variedade de itens, como acessórios, vestuário, calçados, perfumaria, maquiagem, utensílios de cozinha, decoração e artigos esportivos. A tabela apresenta especificações de marca, estabelecimentos consultados e precificação.

Entre os itens coletados no segmento de acessórios estão os anéis, com preços que vão de R$ 39,90 a R$ 49,90. Os óculos de sol apresentam uma variação de preços entre R$59,90 e R$ 89,90. As bolsas, por sua vez, apresentam menor preço de R$169,90 e maior preço de R$199,90.

No segmento de vestuário, dentre os itens verificados está a calça jeans, que apresenta valores entre R$ 89,99 e R$159,90. A camisa social varia entre R$139,90 e R$159,90, enquanto o vestido longo está com preços entre R$ 89,90 e R$149,99.

Foram contemplados nove produtos no segmento de perfumaria. O perfume aparece com preços de R$ 44,94 a R$139,90. Já o protetor solar consta na tabela com valores que vão de R$ 49,99 a R$74,90, enquanto o desodorante conta com preços entre R$ 9,99 e R$ 28,90.

Dentre os produtos contemplados no segmento de utensílios para cozinha está o jogo de panelas com 6 peças, com preços que vão de R$116,27 a R$ 299,99. O jogo de talheres com 24 peças apresentou uma variação de preços entre R$ 60,99 e R$ 70,18.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, ressalta que o órgão disponibiliza pesquisas semanalmente. “Visamos, com esse trabalho, estimular a pesquisa prévia de preços e, consequentemente, o consumo consciente. A partir desses dados, também promovemos um monitoramento de mercado”, frisou.

Confira aqui a tabela completa.

Arte: Ascom Semdec