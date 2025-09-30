Procon Aracaju faz alerta sobre tentativa de golpe envolvendo o nome do órgão

O Procon Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), alerta a população sobre tentativas de golpes praticados por criminosos que se passam por servidores do órgão. Os golpistas têm utilizado o nome do órgão para realizar falsas cobranças, solicitar transferências via pix e pedir dados bancários.

O Procon Aracaju não realiza cobranças, não solicita pagamentos e não exige informações bancárias dos consumidores ou comerciantes. “Importante enfatizar que o Procon não solicita senhas bancárias ou dados pessoais pelo telefone. Também não faz esse tipo de solicitação durante as fiscalizações”, pontuou a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide de Araújo.

Em caso de mensagens suspeitas ou de visitas estranhas ao comércio, o órgão orienta a não efetuar nenhum pagamento. Além disso, registrar imediatamente a ocorrência na delegacia de polícia.

“Reiteramos, ainda, o compromisso com a proteção dos direitos dos consumidores. Além disso, vamos continuar trabalhando, incansavelmente, para coibirmos práticas abusivas e criminosas. Contamos com a colaboração de todos para mantermos nossa comunidade segura”, ressaltou a coordenadora-geral.

Ascom Procon