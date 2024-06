Procon Aracaju faz pesquisa de preços dos produtos juninos

Para ajudar os consumidores a economizar durante as compras, o Procon Aracaju divulgou uma pesquisa comparativa de preços de itens tradicionais das festas juninas. A consulta envolveu visitas a oito estabelecimentos para coleta dos dados, visando fornecer uma referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de junho, e a coleta das informações contemplou 24 itens alimentícios voltados para produtos juninos, em razão dos festejos do São João.

Foram coletados os preços de 24 produtos. Os itens contemplados foram os seguintes: arroz doce; beiju molhado; sarôio; bobó de camarão; broa de milho; canjica; caruru; castanha; amendoim; milho cozido; mingau de puba; mungunzá; pamonha; pé de moleque; queijadinha; bolo de banana; bolo de cenoura; bolo de fubá; bolo de laranja; bolo de leite; bolo de macaxeira; bolo de milho; bolo de puba; e bolo de tapioca.

Variação de preços

A coordenadora geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, explica que, considerando a última pesquisa realizada, foi possível constatar uma pequena variação de preço. “Houve uma pequena elevação no valor de alguns produtos, como por exemplo, o beiju molhado, a pamonha, o arroz doce. O aumento que a gente percebeu foi entre 50 centavos a dois reais, a depender do produto. Já o milho cozido, que a gente observou que a maioria dos estabelecimentos vendem, a gente percebeu que o preço se manteve estável”, disse.

Ainda de acordo com a coordenadora, é preciso deixar claro que o Procon não tem autorização legal para regulamentar ou estipular o preço mínimo e preço máximo nos estabelecimentos. “No entanto, a função essencial do órgão é coibir condutas abusivas que são praticadas dentro desse âmbito de consumo, como é o caso de uma elevação injustificada de preço. Então, caso o consumidor queira registrar alguma denúncia ou tirar alguma dúvida nesse sentido, ele pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais de comunicação”, declarou.

Para acessar os detalhes da pesquisa, basta clicar aqui.

