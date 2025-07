PROCON ARACAJU FISCALIZA VALORES DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA CAPITAL

Preocupado com os valores praticados no mercado, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), desenvolveu pesquisa comparativa de preço do botijão de gás de cozinha. A ação fiscalizatória e de monitoramento abrangeu 26 estabelecimentos comerciais da capital sergipana.

A análise foi feita entre os dias 16 e 17 de julho, de forma online. Durante o levantamento, foi constatado que o preço do botijão de gás varia de R$ 105 a R$ 120 (valor pago à vista), configurando uma diferença de até R$ 15,00 entre os pontos de venda pesquisados.

Segundo a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Priscilla Teles, o objetivo da análise é tornar o mercado mais transparente e justo. “Quando o consumidor tem acesso à informação, ele consegue se proteger melhor e valorizar o seu dinheiro. A divulgação de pesquisas fortalece o equilíbrio nas relações de consumo e contribui para a prevenção de abusos no comércio local”, afirmou.

Ainda sobre a pesquisa, a lista completa pode ser solicitada na sede do Procon Aracaju, situada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José. Outra opção é entrar em contato pelo telefone (79) 3179-6040.