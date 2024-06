Procon Aracaju monitora e apresenta os preços de 44 produtos hortifruti

Com nova pesquisa comparativa de preços, a Prefeitura através do Procon Aracaju, apresenta a variação de valores aplicados para os produtos hortifruti, na capital.

A tabela disponibilizada aos consumidores aponta os preços verificados em sete estabelecimentos para 44 itens.

A coordenadora do órgão ressalta que o trabalho visa monitorar o mercado, além de oferecer uma referência de preços aos consumidores. A coleta de dados ocorreu entre os dias 27 e 29 de maio deste ano.

Na tabela, o consumidor pode verificar os valores de 19 frutas. Entre elas, o abacate, que apresentou menor valor de R$ 5,00 e maior de R$ 9,90, por quilo. Para a banana prata, os valores localizados vão de R$ 4,98 a R$ 11,90, enquanto para a laranja pera os preços vão de R$ 0,75, por unidade, a R$ 5,00, para seis unidades.

No segmento de legumes, verduras e hortaliças foram contemplados 25 itens, entre os quais está a abobrinha, com preços entre R$ 3,00, a unidade, e R$ 7,78, por quilo. Já para a batata inglesa, os preços vão de R$ 5,00 a R$ 9,90, por quilo. A cenoura aparece com preços entre R$ 6,00 e R$ 10,48, por quilo. O tomate cajá consta com preços de R$ 5,00 a R$ 5,90, por quilo.

festa contou com a presença do governador do estado, Fábio Mitidieri , que chegou cumprimentando os policiais de serviço e desejando que os serviços nos festejos juninos sejam tranquilos.

O trabalho executado pela Polícia Militar foi acompanhado pelo comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, pelo comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Sidney Barbosa e pelo comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar , tenente-coronel Anselmo. Os oficiais supervisionaram os trabalhos das equipes, desde o planejamento até a execução dos trabalhos na praça de eventos.

“Executamos um planejamento que foi organizado para policiamento nas áreas interna e externa. O esquema foi composto por mais de 100 policiais de diversas unidades da Corporação, a exemplo do Batalhão de Caatinga, Companhia de Policiamento com Cães, Getam e Força Tática do 3º BPM”, explicou o responsável pelo policiamento da festa, tenente-coronel Anselmo Pereira.

A festa em Areia Branca representa a abertura oficial dos festejos juninos, período tão esperado pelo povo sergipano e pelos turistas que visitam Sergipe. Mas vale lembrar, que as festas acontecem nos 75 municípios e a polícia militar estará presente, de Norte a Sul do estado, garantindo que as comemorações aconteçam num clima de paz e tranquilidade.

Com informações e foto da PM/SE