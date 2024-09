Procon Aracaju monitora preços de 29 produtos eletrônicos

Nesta quinta-feira, 12, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza a pesquisa comparativa de preços dos parelhos eletrônicos. Foram verificados os preços aplicados para 29 itens, entre smartphones, notebooks, smartwatches, fones de ouvido sem fio e smart tv.

A coleta de dados ocorreu na segunda e terça-feira, 9 e 10, com consulta a 5 estabelecimentos comerciais. Na tabela, o consumidor poderá observar a diferenciação de preço a partir do pagamento à vista ou a prazo, informações sobre o modelo do produto e a variação de maior e menor preço identificado no mercado para cada item.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, ressalta que a pesquisa prévia é essencial para o planejamento orçamentário e consumo consciente. “Visamos oferecer aos consumidores uma referência de preços, tendo em vista as ações promocionais do mercado. Dessa forma os consumidores poderão observar se, de fato, as condições são vantajosas e poderão programar as suas compras”, salientou

Os preços dos smartphones vão de R$ 729,00 a R$ 12.128,80. Já os notebooks foram encontrados com preços de R$ 2.239,89 a R$ R$ 9.999,00. Para as smarts TVs a pesquisa aponta menor preço de R$ 1.199,89 e maior preço de R$ 8.004,64. Para cada valor apresentado é possível verificar as condições em que se aplicam os valores.

Confira aqui o preço dos produtos analisados.

Para sanar dúvidas ou registrar reclamações, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Aracaju através do SAC 151 ou do telefone fixo 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível fazer o registro de forma online, através da plataforma AjuInteligente, disponível no site da Prefeitura de Aracaju.

Fonte: Procon Aracaju

Foto: Pixabay