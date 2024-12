Procon Aracaju monitora variações de preços durante a Black Friday

Com as ações promocionais que movimentam o comércio durante o período da Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira, 29, o Programa Municipal de Proteção ao Consumidor realiza monitoramento de preços. O trabalho objetiva identificar eventuais condutas abusivas, além de oferecer referência de preços aos consumidores.

As pesquisas desenvolvidas desde o mês de setembro, com ênfase para os produtos mais procurados durante a campanha promocional, culminaram com o levantamento comparativo realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Foram verificadas as variações de preços nos segmentos de mobília, eletrônicos e eletrodomésticos, totalizando 86 itens consultados.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, indica que houve estabilização dos preços, para a maior parte dos produtos. “De forma geral, verificamos, com base nas pesquisas, a estabilização nos preços para a maior parte dos produtos. Poucos itens, realmente, tiverem descontos, o que é uma liberalidade da empresa. Além disso, foi possível verificar, também, situações de aumento no preço para alguns itens, como por exemplo o sofá retrátil de três lugares, que em setembro custava R$ 1.143,71 e agora está sendo comercializado por R$1.170,00, em uma das lojas verificadas pela equipe”, avaliou.

Confira as pesquisas de Eletrodomésticos, Produtos eletrônicos e Mobília