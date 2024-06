Procon Aracaju nova pesquisa de preços de medicamentos

Para auxiliar os consumidores que buscam economia no momento das compras, o Programa Procon Aracaju apresenta, nesta quinta-feira (13), a pesquisa comparativa de preços de medicamentos.

O levantamento contemplou visitas a seis estabelecimentos para a coleta dos dados, cujo objetivo é oferecer uma referência de preço ao consumidor e monitorar o mercado.

A coordenadora geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, explica que antes da coleta dos dados o órgão identifica os produtos mais procurados pelos consumidores. Ela ressalta que o Procon, enquanto órgão administrativo, não tem autorização legal para regulamentar preço, mas impedir condutas abusivas.

A variação de preços pode ser constatada de maneira expressiva. No caso do antibiótico Claritromicina, por exemplo, foi detectado o menor preço de R$ 59,90 enquanto o maior preço atingiu R$ 106,79. Já o analgésico Dipirona (gotas/ 20ml) foi registrado com menor preço de R$ 4,42, enquanto o maior chegou a R$ 15,38. O detalhamento dos demais produtos e os respectivos estabelecimentos estão descritos na tabela.

É importante destacar que as variações e os preços constatados referem-se aos dias em que foram realizados o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções.

Confira a tabela completa