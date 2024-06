PROCON ARACAJU ORIENTA CONSUMIDORES SOBRE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS PARA O CONSUMO NO PERÍODO JUNINO

No período junino as comidas típicas ganham espaço nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Para adquirir os produtos com segurança, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), orienta os consumidores sobre aspectos a serem observados antes de efetivar a compra.

Entre as principais recomendações, o Procon Aracaju destaca a importância de verificar a data de validade dos produtos e as condições de armazenamento. “Ingredientes, data de fabricação, prazo de validade, informações nutricionais e estado de conservação são aspectos que devem ser cuidadosamente avaliados antes da compra. Além disso, para os produtos a granel ou in natura, as informações devem ser expostas com indicação da procedência desses produtos, a data de validade e os pesos”, salientou a coordenadora do órgão, Carolinne Bongiovani.

Com relação às festividades juninas, é recomendado que os consumidores guardem registros de materiais que sejam publicizados com relação ao evento, com as respectivas ofertas. “O consumidor deve ficar atento e se precaver, para assegurar que o estabelecimento comercial cumpra com a oferta conforme ela foi anunciada. Por isso, é importante guardar registros sobre essa oferta, sejam panfletos, prints de publicações nas redes sociais ou outras formas de divulgação”, frisou a coordenadora.

Consumo consciente

A pesquisa prévia de preços é um recurso aliado do consumo consciente, tendo em vista que oferece aos consumidores uma referência de preços e possibilita o planejamento da compra. Diante disso, o Procon Aracaju disponibilizou pesquisa de preços de produtos. A coleta de dados realizada nos dias 17 e 18 de junho, contemplou 24 itens.

“Realizamos esse trabalho semanalmente, apresentando aos consumidores referência de preços de produtos dos mais diversos setores comerciais. O objetivo é despertar o hábito da pesquisa prévia de preços e estimular o consumo consciente, levando o consumidor a melhor planejar as compras, considerando os seus limites orçamentários”, salientou.

Atendimento

Para sanar dúvidas ou registrar denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o órgão através do SAC 151 e o telefone 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13 h. Para o envio de solicitações, também é disponibilizado o e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Para reclamações de forma presencial, na sede do órgão, o consumidor deve agendar o atendimento de forma antecipada no site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br ou pelos canais telefônicos.

O registro de denúncias e reclamações também podem ser realizados de forma online, através da plataforma AjuInteligente, disponível através do site da Prefeitura de Aracaju.

Fonte e foto AAN