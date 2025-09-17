Procon Aracaju orienta os idosos sobre a prevenção de golpes virtuais

Uma tarde diferente, regada à muita informação. Foi assim no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Flor Jurubeba, localizado no bairro Olaria. Idosos atendidos no equipamento participaram nesta quarta-feira, 17, de uma palestra sobre golpes digitais. A ação foi realizada pelo Procon Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

Durante o encontro, foram repassadas orientações práticas sobre como identificar tentativas de golpes, a importância de nunca compartilhar informações pessoais pelo telefone ou aplicativos de mensagens, além de cuidados com links e sites falsos. Também foi destacada a necessidade de buscar sempre os canais oficiais de bancos e órgãos públicos.

Na ocasião, as beneficiárias do Cras também receberam panfletos informativos e puderam tirar dúvidas. “Dessa forma, a gente fortalece a segurança desse público diante de fraudes comuns na internet, principalmente em aplicativos de mensagens e bancos digitais. A ideia é disseminar a informação em todos os Centros de Referência da gestão municipal. Temos que continuar protegendo os nossos idosos”, afirmou a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide Santiago de Araújo.

Para a coordenadora do Cras, Elze Angelica Melo Barreto, a informação é uma das principais ferramentas de proteção contra fraudes. “O objetivo do Cras Flor Jurubeba é acolher, proteger e garantir direitos para a população. Nesta tarde, tivemos tudo isso com a explanação clara e eficaz da equipe do Procon sobre os golpes vivenciados pelas pessoas idosas. Não tenho dúvidas que hoje foram formados vários multiplicadores de informação. Foi uma tarde, sem dúvida, muito produtiva para todos nós”, ressaltou.

A aposentada, Maria Enildes de Andrade, fez questão de participar da palestra sobre fraudes digitais. “Quando soube que o pessoal do Procon ia vir, fiquei feliz. É muito bom saber que nós idosos estamos sendo cuidados com informação, pois tem muito assunto que não dominamos. A visita de vocês foi muito importante. Saio daqui hoje mais atenta com essas questões “, afirmou.

Animada também estava a aposentada Maria dos Anjos da Silva Arantes. Ela sempre participa das ações que são realizadas no Cras. “Fiquei ansiosa quando soube que teria essa palestra. Aprender sobre golpes é bom para que a gente não caia. Interessante também porque podemos repassar para outras pessoas o conhecimento adquirido aqui hoje”, destacou.

Foto: Procon Aracaju