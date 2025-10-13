Procon Aracaju promove evento em parceria com o mercado segurador para fortalecer a proteção

O Procon Aracaju, em parceria com o Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins, Sincor-SE, Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com apoio da Prefeitura de Aracaju, realiza na próxima quarta-feira (15/10), o evento “Procon e Seguros – O setor que protege o consumidor”, uma iniciativa inédita voltada à conscientização sobre a importância da cultura do seguro e o papel essencial dos profissionais que atuam neste mercado.

O encontro acontecerá das 15h às 17h, no Auditório da CDL Aracaju, localizado na Rua Santa Luzia, 571, Bairro São José, e reunirá corretores, representantes de seguradoras, autoridades, gestores públicos e especialistas do setor.

Temas e palestrantes de destaque

A programação contará com a presença de duas importantes representantes da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg):

Alessandra Carneiro, Gerente Jurídica de Consultoria da CNseg, abordará o tema “A Lei 15.040/2025 e o contrato de seguro”, destacando os impactos da nova legislação para o mercado e para os consumidores.

Hellen Miyamoto, Superintendente de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Cobertura Assistencial da FenaSaúde, discutirá o tema “Saúde suplementar no Brasil: desafios e perspectivas”, trazendo uma análise atual sobre o cenário do setor e os caminhos para ampliar o acesso e a sustentabilidade dos planos de saúde.

“O Procon Aracaju reafirma seu compromisso com a proteção e defesa dos direitos dos consumidores, reconhecendo a importância da cultura securitária e da gestão de riscos para a segurança e tranquilidade da população. Valoriza o trabalho dos profissionais do setor de seguros, destacando os benefícios do seguro como instrumento essencial de proteção e estabilidade”, explica Roseneide Araújo, Coordenadora Geral do Procon Aracaju.

“A iniciativa reforça o papel das instituições envolvidas em estimular a educação securitária, contribuindo para que cada vez mais sergipanos compreendam o valor do seguro como ferramenta de proteção financeira e social. A presença dos profissionais do setor é fundamental para fortalecer o diálogo entre o Procon e o mercado segurador”, reforça Paulo César Martins, presidente do SindSeg BA SE TO.

Inscrições abertas

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente por meio do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf__BQOXxXq4NKE4eQuvbq3BFOgdg1c9jeda9QngAAVZf7_Wg/viewform

Data: 15 de outubro

Horário: das 15h às 17h

Local: Auditório da CDL Aracaju – Rua Santa Luzia, 571, Bairro São José.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins. Foto: divulgação.