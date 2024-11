Procon Aracaju realiza levantamento de preços de decoração natalina

Com a proximidade do período natalino, a busca por itens de decoração cresce no comércio. Para auxiliar os consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) realizou uma pesquisa comparativa de preços contemplando os produtos mais procurados para ornamentação.

Os 25 itens que compõem a tabela estão divididos em seis categorias, sendo elas árvores de Natal, guirlandas, enfeites, iluminação, presépio e capas de almofada. Os preços foram coletados de terça a quinta-feira, 19 a 21 de novembro, em cinco estabelecimentos comerciais localizados nos bairros São José, Salgado Filho, Jardins e Siqueira Campos.

O levantamento apresenta árvores de Natal com especificações variadas. Para a árvore tradicional verde, com 1,50 m, os preços variam de R$69,99 a R$430,00. Já a árvore tradicional, com 2,10 m, aparece com menor preço de R$199,99 e maior preço de R$840,00. Entre os modelos nevados, a árvore com 1,50 m pode ser encontrada com valores de R$132,99 a R$644,99.

A pesquisa contemplou guirlandas com diâmetros de 30 cm ou 50 cm, e preços que podem variar entre R$ 19,99 e R$ 99,99. O pisca pisca de menor preço possui 100 lâmpadas de led e custa R$9,99. Já o pisca pisca com 200 leds pode variar entre $ 29,99 e R$ 65,00. Entre as oito opções de enfeites que constam na tabela, o kit com bolas de Natal – 6 cm, pode custar entre R$14,99, com seis peças, e R$89,00, com 30 peças.

Segundo a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, a pesquisa visa monitorar o mercado e proporcionar referência de preços aos consumidores. “Com esses trabalhos e os dados apresentados, temos o objetivo de auxiliar os consumidores para o consumo consciente. Dessa foram, possibilitamos a verificação prévia de preços, para que melhor planejem as suas compras”, frisou.

Confira aqui a tabela completa.

Arte: Ascom Semdec