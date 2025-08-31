Procon Aracaju registra variação de preço de itens da cesta básica; o café oscilou entre R$ 12,99 e R$ 17,80 e o tomate entre R$ 2,98 e R$ 6,99

Grande parte dos consumidores tem dúvida na hora de comprar itens da cesta básica. Pensando nisso, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão que faz parte da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realiza todos os meses a pesquisa comparativa de itens presentes na cesta básica.

A análise deste mês de agosto apresenta valores de 57 itens e foi realizada entre os dias 21 e 26.

O levantamento abrangeu vários estabelecimentos comerciais da capital sergipana, incluindo grandes redes de supermercados. Além disso, contempla uma ampla gama de produtos, divididos em categorias como Alimentação, Laticínios e Frios, Horta e Pomar, Higiene Pessoal e Produtos de Limpeza.

A coordenadora-geral do Procon, Roseneide Araújo, destacou a importância da realização da pesquisa: “Com essa análise, a gente monitora a variação de preços de itens essenciais, fornecendo informações cruciais para que os consumidores possam tomar decisões de compra mais conscientes e econômicas”.

Entre os itens com maior variação de preço, destaca-se o café em pó de 250 g. O produto oscilou entre R$ 12,99 e R$ 17,80. O leite líquido, de um litro, foi encontrado de R$ 3,99 a R$ 4,99. Já no setor de Horta e Pomar, o quilo do tomate apareceu entre R$ 2,98 e R$ 6,99.

O levantamento também registrou diferenças em produtos de higiene e limpeza. O sabão em barra com cinco unidades apresentou preços de R$ 5,99 a R$ 12,99. Já o detergente líquido com 500 ml, variou de R$ 1,39 a R$ 2,19.

Outros itens

A lista completa dos produtos pode ser solicitada na sede do Procon Aracaju, situada na avenida Barão de Maruim, 867, no bairro São José. O consumidor também pode entrar em contato pelo telefone (79) 3179-6040 ou acessar o site www.procon.aracaju.se.gov.br

Com informações e foto da AAN