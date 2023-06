Procon de Aracaju divulga preços de comidas típicas do período junino

Para proporcionar uma referência de preços aos consumidores da capital sergipana, o Procon Aracaju divulgou uma pesquisa especial das comidas típicas do período junino. Foram averiguados os valores aplicados para 23 itens.

A coleta de dados foi realizada na quarta-feira (21) em oito estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Grageru, Treze de Julho, Luzia, Atalaia, Pereira Lobo, Santo Antônio e Bairro Cirurgia. Na tabela, o custo do arroz doce está entre R$ 2,50, para 145ml, a R$ 35,00, para um quilo do produto. A unidade do sarôio varia de R$ 2,50 a R$ 5,00 e o pé de moleque entre R$1,50 e R$ 5,00.

A unidade do milho cozido tem valores entre R$ 3,00 e R$ 4,50, enquanto a pamonha custa entre R$ 2,50 e R$ 8,00. Já a canjica varia de R$ 3,00, para 145ml, a R$ 9,50, para a unidade, conforme consta na tabela. O bolo de macaxeira aparece com preços entre R$ 16,00 e R$ 30,00.

A coordenadora do órgão, Carolinne Bongiovani, frisa que as pesquisa visam monitorar o mercado e estimular a prática da pesquisa de preços por parte dos consumidores. “O Procon não possui autorização legal para estipular preço mínimo ou máximo, mas é função essencial do órgão coibir práticas abusivas e atuar para o equilíbrio das relações de consumo”, salienta Bongiovani.

Todas as pesquisa comparativas de preços desenvolvidas pelo Procon Aracaju estão disponíveis no site procon.aracaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa

Fonte e foto: Secom/PMA