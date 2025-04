Procon de Sergipe divulga pesquisa de preços de itens da Semana Santa

Com a proximidade da Semana Santa, uma das datas mais aguardadas pelo comércio, os consumidores sergipanos intensificam as compras em busca dos produtos típicos para as celebrações, especialmente para o tradicional almoço de Páscoa. Para assegurar a transparência nos preços e coibir práticas comerciais indevidas, o Procon Sergipe realizou, entre os dias 1º e 4 de abril, uma pesquisa em 12 supermercados da capital sergipana, com o intuito de orientar o público sobre os valores praticados durante esse período.

Para os consumidores, a pesquisa reforça a importância do planejamento e da comparação de preços. O diretor do Procon/SE, Arthur Santana, destaca o objetivo da iniciativa. Nosso intuito é fornecer informações objetivas e atualizadas ao consumidor, especialmente em períodos em que há maior movimentação no comércio. Essa pesquisa ajuda a evitar abusos e garante que as famílias sergipanas possam fazer escolhas conscientes, economizando no orçamento e mantendo a qualidade dos produtos adquiridos”, ressalta.

Entre os produtos pesquisados estão peixes, camarões, vinhos, caixas de chocolate e ovos de Páscoa, itens tradicionalmente mais consumidos neste período. A variação de preços entre os estabelecimentos chega a ser significativa em alguns casos, demonstrando a importância da pesquisa antes da compra.

Um dos destaques foi o Ovo de Páscoa Garoto Batom (204g), que apresentou a maior variação percentual entre os itens pesquisados (79%), com preços oscilando entre R$ 47,99 e R$ 85,90, uma diferença de R$ 37,91. Já a caixa de chocolates Lacta (250g) teve variação de 44,23%, custando entre R$ 11,78 e R$ 16,99.

Entre os vinhos, o Quinta do Morgado variou 52,67%, com valores entre R$ 13,69 e R$ 20,90. Já o Casillero del Diablo foi encontrado por valores entre R$ 57,99 e R$ 79,90, diferença de R$ 21,91, representando uma variação de 37,78%.

No grupo dos pescados, que tradicionalmente compõem a mesa dos sergipanos na Sexta-feira Santa, o peixe Tainha (1kg) teve variação de 8,73%, custando entre R$ 22,90 e R$ 24,90. O peixe Bacalhau (600g), outro item bastante procurado, apresentou uma variação de 26,70%, com preços entre R$ 47,90 e R$ 60,69.

O Procon/SE orienta que o consumidor esteja atento não apenas ao preço, mas também ao peso, marca e à validade dos produtos, principalmente chocolates e pescados, que exigem condições adequadas de armazenamento.

Canais de atendimento

O Procon Sergipe realiza atendimentos presenciais, de segunda a sexta-feira, na sede do órgão, em Aracaju, e nos Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceacs) do Shopping Riomar e Parque Shopping; e, também, nos Ceacs dos municípios de Lagarto, Itabaiana, Simão Dias e Estância. Além disso, os atendimentos estão disponíveis no site www.procon.se.gov.br e por meio do telefone: (79) 3225-6047. Vale destacar que os serviços ofertados ao consumidor são gratuitos.

Para abrir uma reclamação contra a empresa, o consumidor precisa ter em mãos documento pessoal (RG e CPF), comprovante de residência e algum documento (e-mails, prints, protocolos, comprovantes de pagamento) que comprove a relação de consumo.

Foto: Ascom Sejuc