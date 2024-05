Procon divulga pesquisa de preços do café em Aracaju

Com o objetivo de monitorar o mercado e oferecer uma referência de preços aos consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nesta semana, a pesquisa comparativa de preços do café. Os dados foram coletados em cinco estabelecimentos comerciais localizados na capital, entre terça e quinta-feira, 21 a 23.

A tabela comparativa apresenta os valores aplicados para 55 produtos, distribuídos nos segmentos de café tradicional, café gourmet, café especial, café solúvel, cápsulas, cafeteiras e clubes de assinatura. São apresentadas especificações de marca, estabelecimentos consultados e precificação.

Foram verificados os valores aplicados para sete tipos de café tradicional, dentre as marcas contempladas, com uma variação de preços entre R$ 8,19 e R$ 13,19. Enquanto no segmento de café gourmet, por sua vez, foram verificados 16 produtos, que apresentaram uma variação de preços de R$ 13,90 e R$ 28,99.

Para o café especial, foram contemplados quatro itens que aparecem no levantamento com menor preço de R$ 10,68 e maior preço de R$ 25,49, enquanto o café solúvel apresentou valores entre R$ 2,99 e R$ 7,68. Já o segmento de cápsulas contemplou onze itens com preços entre R$ 15,74 e R$ 25,90.

Já os clubes de assinaturas, no qual estão incluídos sete itens, apresenta uma precificação que varia de R$ 32,90 a R$ 120,00. Para as cafeteiras foram identificados valores que vão de R$ 106,69 a R$ 478,15.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, ressalta a importância da pesquisa prévia de preços. “Realizamos esse trabalho semanalmente, apresentando aos consumidores referência de preços de produtos dos mais diversos setores comerciais. O objetivo é despertar o hábito da pesquisa prévia de preços e estimular o consumo consciente”, salientou.

Confira aqui a tabela completa.

Arte: Ascom Semdec