Procon Sergipe inicia uma pesquisa de preços para Black Friday 2025

Com a chegada da Black Friday, uma das datas mais aguardadas do comércio varejista, o Procon Sergipe deu início, nesta semana, à pesquisa de preços e às fiscalizações que antecedem o período promocional. As ações serão realizadas ao longo de quatro semanas, com encerramento previsto para o dia 28 de novembro, e têm como objetivo garantir que os descontos prometidos sejam reais, refletindo uma vantagem concreta para o consumidor.

Durante as fiscalizações, as equipes do Procon estão verificando os valores dos principais produtos consumidos nesta época, como televisores, aparelhos de ar-condicionado, smartphones e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. O objetivo é garantir que os descontos anunciados sejam reais e que o consumidor não seja induzido ao erro por promoções enganosas.

De acordo com a diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins, o trabalho tem caráter preventivo e comparativo, permitindo que o órgão identifique se os descontos anunciados durante a Black Friday realmente representam uma redução de preço. “Neste primeiro momento, nossas equipes estão realizando um levantamento de preços dos produtos mais procurados. Essa pesquisa servirá de base para que, no período da Black Friday, possamos comparar os valores e verificar se o consumidor está, de fato, tendo acesso a descontos reais, e não a falsas promoções”, explicou Raquel Martins.

Além da pesquisa de preços, o Procon também orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de efetuar suas compras, especialmente no ambiente virtual. “É importante que o consumidor registre os valores antes da promoção, verifique a reputação do site e desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. A atenção aos detalhes é fundamental para evitar golpes e garantir uma compra segura”, alertou a diretora.

As ações de monitoramento abrangem estabelecimentos da capital e do interior de Sergipe, fortalecendo a atuação do órgão em todo o estado. Após o encerramento das fiscalizações, o Procon Sergipe divulgará um relatório comparativo dos preços, com os resultados consolidados da pesquisa.

Origem da Black Friday

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, marcando o início das compras natalinas logo após o feriado de Ação de Graças (Thanksgiving). No Brasil, a data foi incorporada oficialmente ao calendário do comércio em 2010, inicialmente com foco em lojas online. Desde então, a Black Friday se consolidou como uma das principais oportunidades de vendas do varejo nacional, atraindo milhões de consumidores e movimentando a economia em todo o país.

