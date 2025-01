Procurador-chefe do MPT-SE realiza visita institucional à SPU

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, realizou uma visita institucional ao superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em Sergipe, Waldoilson dos Santos Leite.

A reunião aconteceu na sede da SPU, nesta quinta-feira (30), com a presença do chefe de Destinação da SPU-SE, Emanoel Oliveira, e o agente de Polícia Institucional do MPT-SE, Stanley Britto.

Durante a visita, entre outros temas, o procurador Márcio Amazonas também conversou com o superintendente da SPU sobre a possível alteração, no futuro, das instalações da sede da Procuradoria do Trabalho do Município (PTM) de Itabaiana, no agreste sergipano. “Sabemos da importância da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em Sergipe e a nossa visita foi, justamente, para estreitar laços entre as instituições”, disse o procurador-chefe Márcio Amazonas.

O superintendente Waldoilson Leite agradeceu a visita e colocou a superintendência à disposição para colaborar com o que for possível na atuação das instituições em Sergipe.

Texto e foto Lays Millena Rocha